Какие выплаты вырастут после увеличения МРОТ в 2026 году

С начала 2026 года часть пособий и выплат врастут в связи с увеличением МРОТ. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

МРОТ с 1 января 2026 года увеличится с 22 440 рублей до 27 093 рублей в месяц.

«Исходя из повышения МРОТ должны быть пересчитаны пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, выплаты по больничным и алиментам и другие виды пособий», — сообщила Цунаева.

Так, минимальная выплата по беременности и родам в 2026 году составит около 124,7 тыс. рублей (в 2025 году – 103,3 тыс. рублей), а максимальная – 955,8 тыс. рублей (в 2025 году – 794,4 тыс.). Это пособие рассчитывают исходя из среднего заработка за два предыдущих года, напомнила эксперт.

Вырастет и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до 1,5 лет: до более 80 тыс. рублей в месяц (сейчас почти 69 тыс.).

«Все выплаты будут проиндексированы автоматически, обращения в Социальный фонд по этому вопросу не требуется», — уточнила депутат.

МРОТ – это минимальная месячная зарплата, которую нужно платить сотруднику, если он отработал полный месяц и выполнил свои обязанности. Повышение МРОТ будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек.

Также от МРОТ и прожиточного минимума зависит единое пособие на детей до 17 лет и беременных, которые встали на учет на сроке до 12 недель. Размер пособия зависит от дохода семьи за последние 12 месяцев. Он составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, а для беременных от 50 до 100% прожиточного минимума для трудоспособного человека.