Егоров объяснил, как маркетплейсы будут обмениваться данными с ФНС и зачем это нужно
Маркетплейсы держат большие данные о клиентах. Эту информацию площадки будут передавать налоговикам. А сотрудники ФНС, ранжируют сведения, объединят со своей информацией и получат объемную картину работы предпринимателей.
Если обнаружатся какие-то нестыковки, нарушения или риски, ФНС даст маркетплейсам предупреждение, которое площадки передадут селлерам. Таким образом удастся уйти от общения предпринимателей с налоговой, которое может быть для них некомфортным с психологической точки зрения. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».
«Наша задача не в том, чтобы запустить маркетплейсы в контрольную процедуру, а в том, чтобы самого явления нарушения не было — чтобы не уходить в последствия налогового контроля, включая самые плохие, прописанные Уголовным кодексом», — сказал он.
В таком взаимодействии также должен быть заинтересован и сам маркетплейс. Ведь у него останется клиент, который продолжит торговать на площадке, приносить обороты и деньги.
Налоговики весной 2025 года в качестве эксперимента проверили селлеров и некоторым разослали уведомления с рисками дробления. Всего выявили риски у 0,3% предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы. Это 700 тыс. компаний и ИП.
☀️ Большая конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!
Краснодар — это родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.
И вот спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.
Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась.
Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! С 1 декабря цена вырастет! Купить билет.
Начать дискуссию