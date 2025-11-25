Егоров объяснил, как маркетплейсы будут обмениваться данными с ФНС и зачем это нужно

Эксперимент показал, что у 700 тысяч селлеров маркетплейсов есть риски дробления бизнеса, это 0,3% от всех продавцов на онлайн-площадках.

Маркетплейсы держат большие данные о клиентах. Эту информацию площадки будут передавать налоговикам. А сотрудники ФНС, ранжируют сведения, объединят со своей информацией и получат объемную картину работы предпринимателей.

Если обнаружатся какие-то нестыковки, нарушения или риски, ФНС даст маркетплейсам предупреждение, которое площадки передадут селлерам. Таким образом удастся уйти от общения предпринимателей с налоговой, которое может быть для них некомфортным с психологической точки зрения. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».

«Наша задача не в том, чтобы запустить маркетплейсы в контрольную процедуру, а в том, чтобы самого явления нарушения не было — чтобы не уходить в последствия налогового контроля, включая самые плохие, прописанные Уголовным кодексом», — сказал он.

В таком взаимодействии также должен быть заинтересован и сам маркетплейс. Ведь у него останется клиент, который продолжит торговать на площадке, приносить обороты и деньги.

Налоговики весной 2025 года в качестве эксперимента проверили селлеров и некоторым разослали уведомления с рисками дробления. Всего выявили риски у 0,3% предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы. Это 700 тыс. компаний и ИП.