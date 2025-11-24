Титов: подделка российских товаров в Китае говорит о большом спросе

Российские товары продаются в Китае и пользуются там спросом, но нужно изучать упаковку.

Появление подделок российских товаров в Китае говорит о том, что продукция из РФ пользуется на китайском рынке высоким спросом.

Об этом заявил спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Российский малый и средний бизнес активно работает в китайских провинциях Хэйлунцзян, Цзинлинь, Ляонин, рассказал Титов

«Этот бизнес привозит очень качественные, очень хорошие российские товары, и продает их на рынке Китая», — отметил он.

Уже открыты 13 площадок по продвижению российских товаров в Китае.

Но возникла проблема контрафактной продукции.

«Конечно, это плохо, но с другой стороны, плохое подделывать не будут, и это говорит о том, что наша российская продукция пользуется большим спросом, поэтому и возникает такая проблема», — заявил Титов.

Он отметил, что Российский экспортный центр отвечает за качество продукции, поэтому потребителям нужно изучить упаковку: если там стоит сертификат РЭЦ, то эта продукция высококачественная и точно сделана в России.