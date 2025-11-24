❗❗ Малый и средний бизнес будет сдавать только годовую отчетность

Для бизнеса могут упростить налоговое администрирование.

Власти разрабатывают проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Предусмотрены меры для упрощения налогового администрирования.

По данным РБК, проект должны утвердить до конца 2025 года.

Предусмотрены три основных нововведения:

Уменьшение периодичности отчетности бизнеса по НДФЛ. Для малых и средних предприятий будет возможен переход с квартальной отчетности на годовую. Для крупного бизнеса меру проанализируют. Сокращение отчетности по обособленным подразделениям. Ее интегрируют в отчетность головных компаний. Разработка предзаполненных деклараций по НДС.

Первые документы по этим вопросам разработают только к 2027−2031 годам, говорится в проекте.

«Проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса в настоящее время находится в стадии формирования и утверждения в Министерстве экономического развития и Агентстве стратегических инициатив», — прокомментировали инициативу в Минфине.

В АСИ считают, что говорить об итоговых формулировках пока рано, но суть мероприятий должна остаться неизменной, сказал директор дивизиона развития инвестиционного климата АСИ Михаил Уткин.