Ухаживающим за инвалидами предлагают установить ежемесячные выплаты

За инвалидами часто ухаживают члены семьи, которые не могут выйти на работу. Им сейчас не положены выплаты, поэтому предлагается их установить в размере МРОТ.

Депутат Александр Аксененко предлагает оплачивать труд людей, которые ухаживают за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет. Письмо он направил главе Правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении минимального размера ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением случаев, уже охваченных особыми мерами по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы) и гражданами старше 80 лет, в размере не ниже федерального минимального размера оплаты труда с применением районных коэффициентов», — написал Аксененко.

По его словам, в России живут более 1,2 млн человек с инвалидностью первой группы, за которыми нужен постоянный уход.

Часто за ними присматривают члены семьи, на уход тратится много времени, и человек не может полноценно выйти на работу, а оказывается прикован к дому и больному родственнику. Это сказывается на доходах, пояснил депутат.

Раньше была выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы. Но сейчас ее перечисляют как надбавку к пенсии самих инвалидов.

Но если с больным что-то случается, родные фактически не могут использовать его пособие ни для покупки лекарств, ни на иные нужды, поскольку могут попросту не иметь к ним доступа, добавил он.

Кроме того, сумма очень маленькая – от 1 300 рублей до 2 600 рублей. Это около 6% от действующего МРОТ.

Поэтому Аксененко предлагает установить выплату для тех, кто ухаживает за больным, и довести сумму выплат как минимум до МРОТ.