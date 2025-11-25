Минтруд: может ли работник или работодатель перенести дополнительный отпуск на следующий год

Перенесение дополнительных отпусков в одностороннем порядке не предусмотрено, можно перенести по соглашению сторон договора.

Минтруд разъяснил, можно ли перенести неиспользованный дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск на следующий год по инициативе работника или работодателя. При этом условия труда не относятся к вредным, а предоставление допотпуска предусмотрено коллективным договором.

В письме от 21.10.2025 № 14-6/В-1350 ведомство напомнило, что очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется по графику. Он обязателен и для работодателя, и для работника (ст. 123 ТК).

Когда можно перенести ежегодный оплачиваемый отпуск – установлено в ст. 124 ТК:

при временной нетрудоспособности работника;

для исполнения работником государственных обязанностей, если для этого предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.

В исключительных случаях — если отпуск может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы компании — допустимо с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. Отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

В ст. 123 и 124 ТК говорится о ежегодных оплачиваемых отпусках, в которые входят основной и дополнительный отпуска, уточнил Минтруд.

Таким образом, перенесение указанных отпусков в одностороннем порядке трудовым законодательством не предусмотрено. Соответственно, перенести ежегодный оплачиваемый отпуск можно по соглашению сторон трудового договора.

Что делать кадровику с остатком отпуска сотрудника — в нашем разборе.