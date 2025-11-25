❓ Что делать при переходе на АУСН, если клиентам уже выставлены счета по старым реквизитам в неуполномоченных банках

Можно перейти в уполномоченный банк и разослать контрагентам письмо о закрытии расчетного счета и просьбой платить по новым реквизитам.

Для перехода с 2026 на АУСН нужно до подачи заявления закрыть счет в неуполномоченном банке. Но у автора вопроса счета в «подвешенном» банке – Совкомбанк должен тоже получить лицензию для АУСН, но пока его нет в списке уполномоченных банков.

Бухгалтер надеется, что Совкомбанк станет уполномоченным в декабре, но переживает, что в конце года будут массовые переходы на АУСН, и личный кабинет будет перегружен.

«Перейдите в уполномоченный банк. А контрагентам представите письмо о закрытии расчетного счета в Совком и просите произвести оплату по новому счету, по новым реквизитам», — посоветовали в обсуждении.

Другие участники, которые тоже хотят перейти на АУСН, вынуждены ждать, когда спецрежим запустят в регионе. А это могут сделать хоть 31 декабря. Поэтому смена банка – это не самая большая проблема, уверены бухгалтеры.