➗ Рассказали, кто чаще делит отпуск на мелкие части

Дробить отпуска предпочитают те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей.

Отпуск по закону можно делить на части, одна из которых должна быть не меньше 14 дней. Остальную часть отпуска можно делить, и полностью используют ее 36% россиян, показало исследование сервиса SuperJob.

«36% обычно используют ее целиком, отдыхая, таким образом, четыре недели один раз в году либо два раза по две недели», — говорится в исследовании.

Около 25% респондентов делят вторую половину отпуска по неделям и берут их в разные периоды.

7% выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов, а 6% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки.

Еще 8% не используют вторую половину отпуска — копят дни.

«Больше всего же тех, кто предпочитает дробить отпуска, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (48%)», — сказано в исследовании.

Среди них 32% — делят по неделе и используют в разные периоды, 4% — делят на неделю и несколько меньших периодов, 12% — делят на периоды меньше недели.

Также больше склонны использовать отпуск целиком мужчины: 38% против 34% у женщин.