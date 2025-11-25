➗ Рассказали, кто чаще делит отпуск на мелкие части
Отпуск по закону можно делить на части, одна из которых должна быть не меньше 14 дней. Остальную часть отпуска можно делить, и полностью используют ее 36% россиян, показало исследование сервиса SuperJob.
«36% обычно используют ее целиком, отдыхая, таким образом, четыре недели один раз в году либо два раза по две недели», — говорится в исследовании.
Около 25% респондентов делят вторую половину отпуска по неделям и берут их в разные периоды.
7% выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов, а 6% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки.
Еще 8% не используют вторую половину отпуска — копят дни.
«Больше всего же тех, кто предпочитает дробить отпуска, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (48%)», — сказано в исследовании.
Среди них 32% — делят по неделе и используют в разные периоды, 4% — делят на неделю и несколько меньших периодов, 12% — делят на периоды меньше недели.
Также больше склонны использовать отпуск целиком мужчины: 38% против 34% у женщин.
Начать дискуссию