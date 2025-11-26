Минфин еще не сформировал позицию по способам оплаты на маркетплейсах
Ведомство рассматривает аргументы и банков, и интернет-площадок.
Минфин еще формирует свою позицию по вопросу о способах оплаты на маркетплейсах и проводит совещания по этой теме.
Об этом рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков.
«Мы сейчас свою позицию формировали как раз, проводим совещание по этому вопросу на этой неделе», — заявил Чебесков.
По его словам, министерство рассматривает аргументы и банков, и маркетплейсов. Цель Минфина – не поддержка одной из сторон, а поиск сбалансированного и справедливого подхода для всех участников рынка, заверил замминистра.
