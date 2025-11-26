Минфин еще не сформировал позицию по способам оплаты на маркетплейсах

Минфин еще формирует свою позицию по вопросу о способах оплаты на маркетплейсах и проводит совещания по этой теме.

Об этом рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков.

«Мы сейчас свою позицию формировали как раз, проводим совещание по этому вопросу на этой неделе», — заявил Чебесков.

По его словам, министерство рассматривает аргументы и банков, и маркетплейсов. Цель Минфина – не поддержка одной из сторон, а поиск сбалансированного и справедливого подхода для всех участников рынка, заверил замминистра.