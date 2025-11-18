Wildberries: скидки маркетплейсов — это не доход площадки, с них не надо платить налоги
Пресс-служба маркетплейса Wildberries ответила на заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который подсчитал, что онлайн-площадки недоплатили 1,5 трлн рублей налогов за счет своих скидок.
«Мы не понимаем, каким образом авторам заявления представляется возможным платить налоги со скидок, то есть с того дохода, который маркетплейсы фактически не получили», — говорится в сообщении.
Также представители компании добавили, что скидка — выгода потребителя, которая позволяет ему экономить. Она не относится к доходам торговой площадки.
Кроме того, программы лояльности, которыми пользуются покупатели, оплачивая товары через WB Банк, никак не отражаются на заработке продавцов и не влияют на их налоговую базу.
Недавно мы писали, что глава Сбера считает, что маркетплейсы не доплатили 1,5 трлн рублей налогов.
акромя необложенных скидок вон сколько упущенных налогов, а именно: недополученный имущественный налог, потому что гражданин (ка) имеют не очень дорогую недвигу, транспортный налог недополучили, потому что кто-то посмел купить не очень мощную машиненку, и т.д.. и вообще пора установить всем вмененный доход и с него рассчитывать налоги, а если сработал на меньшую сумму - сам виноват. вон регулярно ведь присылают требования о несоответствии зарплаты некой среднеотраслевой сумме.