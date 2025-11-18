Wildberries: скидки маркетплейсов — это не доход площадки, с них не надо платить налоги

Маркетплейс не понимает, как можно платить налог со скидок, ведь это выгода покупателей, которая не относится к доходу платформы.

Пресс-служба маркетплейса Wildberries ответила на заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который подсчитал, что онлайн-площадки недоплатили 1,5 трлн рублей налогов за счет своих скидок.

«Мы не понимаем, каким образом авторам заявления представляется возможным платить налоги со скидок, то есть с того дохода, который маркетплейсы фактически не получили», — говорится в сообщении.

Также представители компании добавили, что скидка — выгода потребителя, которая позволяет ему экономить. Она не относится к доходам торговой площадки.

Кроме того, программы лояльности, которыми пользуются покупатели, оплачивая товары через WB Банк, никак не отражаются на заработке продавцов и не влияют на их налоговую базу.

Недавно мы писали, что глава Сбера считает, что маркетплейсы не доплатили 1,5 трлн рублей налогов.