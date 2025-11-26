В Удмуртии снизят ставки на УСН для малого бизнеса

Список видов деятельности для льготы по упрощенке определит федеральный кабмин, ставки составят 5% и 14%.

В Удмуртии вводят пониженные ставки на УСН: 5% (Доходы) и 14% (Доходы минус расходы).

Об этом сообщается на сайте главы Удмуртии и правительства Республики.

Глава региона на сессии госсовета Удмуртии сообщил, что Республика вошла в топ-5 регионов по занятости в малом и среднем бизнесе: в МСП заняты 48,5% жителей республики. За три года показатель вырос на 22%.

Он напомнил, что в законе о налоговых изменениях с 2026 года предусмотрено, что регионы смогут устанавливать пониженные ставки по УСН только для тех налогоплательщиков, чей вид деятельности соответствует критериям Правительства. Перечень таких категорий пока не определен.

«Поэтому мы сейчас принимаем упреждающую меру: устанавливаем пониженные ставки УСН – 5% (Доходы) и 14% (Доходы минус расходы). Еще раз – они будут действовать для тех видов деятельности, которые определит Правительство РФ», – заявил глава региона Александр Бречалов.

По его словам, такая мера поддержит большую часть предпринимателей в переходный период.

