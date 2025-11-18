❗ Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ

Виды деятельности, при которых можно применять льготные ставки на УСН, будет определять федеральный кабмин.

Власти уточнят порядок установления перечня налогоплательщиков, которые могут применять сниженные ставки на УСН.

В поправках ко второму чтению законопроекта об изменениях в НК предлагается изменить текст абз. 2 п. 1 ст. 346.20. Он определяет, что налоговые ставки на УСН законами субъектов РФ могут быть установлены в пределах от 1% до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков.

Этот пункт будет звучать так:

«Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1% до 6% для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые Правительством РФ отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством РФ.»

То есть кабмин выберет виды деятельности для применения пониженных ставок, и нужно будет соответствовать условиям.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.