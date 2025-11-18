ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Пониженные ставки налога по УСН

❗ Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ

Виды деятельности, при которых можно применять льготные ставки на УСН, будет определять федеральный кабмин.

Власти уточнят порядок установления перечня налогоплательщиков, которые могут применять сниженные ставки на УСН.

В поправках ко второму чтению законопроекта об изменениях в НК предлагается изменить текст абз. 2 п. 1 ст. 346.20. Он определяет, что налоговые ставки на УСН законами субъектов РФ могут быть установлены в пределах от 1% до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков.

Этот пункт будет звучать так:

«Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1% до 6% для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые Правительством РФ отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством РФ.»

То есть кабмин выберет виды деятельности для применения пониженных ставок, и нужно будет соответствовать условиям.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Автор

Комментарии

4
  • N
    Natalie Sh.

    Это про п.1 ст.346.20, т.е. про ставки УСН "доходы".
    А что с льготными ставками УСН "доходы минус расходы"? По прежнему будут устанавливать сами регионы?

  • S
    sinang

    Вот только успеют ли сами регионы принять размер этих ставок по состоянию на 01.01.2026? У нас в регионе пониженные ставки сейчас зависят от вида деятельности - получается могут лишить уже действующих, а по новым не успеть ввести пониженные ставки

