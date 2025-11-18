❗ Пониженные ставки УСН будет фактически вводить только Правительство РФ
Власти уточнят порядок установления перечня налогоплательщиков, которые могут применять сниженные ставки на УСН.
В поправках ко второму чтению законопроекта об изменениях в НК предлагается изменить текст абз. 2 п. 1 ст. 346.20. Он определяет, что налоговые ставки на УСН законами субъектов РФ могут быть установлены в пределах от 1% до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Этот пункт будет звучать так:
«Законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1% до 6% для налогоплательщиков, осуществляющих определяемые Правительством РФ отдельные виды экономической деятельности и отвечающих критериям, установленным Правительством РФ.»
То есть кабмин выберет виды деятельности для применения пониженных ставок, и нужно будет соответствовать условиям.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Это про п.1 ст.346.20, т.е. про ставки УСН "доходы".
А что с льготными ставками УСН "доходы минус расходы"? По прежнему будут устанавливать сами регионы?
Вот только успеют ли сами регионы принять размер этих ставок по состоянию на 01.01.2026? У нас в регионе пониженные ставки сейчас зависят от вида деятельности - получается могут лишить уже действующих, а по новым не успеть ввести пониженные ставки