💢 Нагрузка на отели в Краснодаре выросла на 40%
В 2025 году лидером по приросту бронирований станет Краснодар. Открытие аэропорта увеличило нагрузку на гостиничный бизнес на 40%. Туристы уже раскупили 65% номеров.
«Открытие аэропорта позволило увеличить запрос на 40%. В кубанскую столицу стало удобно прилетать из Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Питера, Москвы. Здесь раскуплено 65% номеров», — сказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
Загрузка отелей на побережье в Сочи составила около 60%, также растет число бронирований в Анапе и Геленджике. Из-за разлива мазута в этом регионе бронирования резко просели и только сейчас стали восстанавливаться. По Анапе туры продаются на 15% лучше, чем в 2024 году, в Геленджике — на 15-20%.
☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!
Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.
Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.
Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась.
Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет
Начать дискуссию