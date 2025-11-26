Минфин уточнил, когда нет налога на прибыль с компенсации за изъятие недвижимого имущества

Если компенсация не превышает сумму расходов, то объекта налогообложения по налогу на прибыль организаций не возникает.

Минфин разъяснил, нужно ли платить налог на прибыль с компенсации, полученной в связи с изъятием недвижимого имущества.

Налог на прибыль компании платят с доходов, уменьшенных на величину расходов, напомнило ведомство в письме от 10.09.2025 № 03-03-06/1/88282.

Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, установлен в ст. 251 НК.

Доходы в виде компенсации за изъятие недвижимого имущества не указаны в ст. 251 НК, а значит учитываются в составе доходов при формировании базы по налогу на прибыль в общем порядке.

Но налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на остаточную стоимость изъятой недвижимости и на расходы, связанные с этой операцией.

Таким образом, если компенсация не превышает сумму расходов, не возникает объекта налогообложения по налогу на прибыль в отношении данной операции, пояснил Минфин.

