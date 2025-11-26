🚗 Названы топ-3 дорогих авто в Башкирии с самым большим транспортным налогом за 2024 год

Владелец самой дорогой машины в регионе заплатит в бюджет почти 288 тыс. рублей.

УФНС Башкортостана за 2024 год начислило более 7,8 млрд руб. имущественных налогов, из которых 3,7 млрд руб. (47%) приходится на транспортный налог. По сравнению с прошлым годом сумма транспортного налога выросла на 264 млн рублей — на 8%.

Для авто стоимостью более 10 млн применяют повышающий коэффициент 3, напомнили налоговики. Список таких машин ежегодно размещается на сайте Минпромторга.

«Всего в 2025 году в Республике Башкортостан транспортный налог исчислен с применением повышающего коэффициента в отношении 226 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей, сумма транспортного налога по ним составила 34 млн руб.», — сообщили налоговики.

В топ-3 дорогих автомобилей Башкирии по суммам транспортного налога в 2025 году вошли:

Lamborgini Huracan — собственник которого должен заплатить в бюджет почти 288 тыс. руб. ;

Bentley Bentayga — владельцу начислили 286 тыс. руб. транспортного налога;

РОЛЛС РОЙС Wraith — заплатят 284 тыс. руб. налога.

При этом около 1 млн жителей региона платят транспортный налог по пониженной ставке, напомнило УФНС.