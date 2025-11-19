Для льготной ставки транспортного налога в Башкирии нужно погасить долги: пример расчета

Пониженная ставка транспортного налога в регионе действует только для добросовестных налогоплательщиков.

УФНС по республике Башкортостан напоминает, что в регионе действует пониженная ставка транспортного налога. Но льготу могут получить только добросовестные налогоплательщики.

Если у человека на 1 января 2026 года будет задолженность перед бюджетом, то транспортный налог за 2025 год налоговики рассчитают без применения пониженной ставки. То есть налог будет больше.

Налоговая служба привела пример расчета:

Автомобиль КИА РИО имеет мощность двигателя 123 л.с., и если нет задолженности по состоянию на 1 января 2026 года, то уплатить налог за 2025 год нужно в размере 2 460 руб. А при наличии задолженности сумма налога возрастет в 1,75 раз и составит 4 305 руб., что на 1 845 руб. больше.

Проверить наличие задолженности можно в ЛК налогоплательщика, через приложение «Налоги ФЛ» или на Госуслугах, уточнил руководитель УФНС Андрей Агапов.