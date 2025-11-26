🍬🍺 Какие алкогольные напитки и сладости покупают женщины и мужчины

Женщины чаще покупают шампанское, вино и перцовую настойку, а мужчины – коньяк, пиво, водку, виски и шоколадки Twix.

IT-компания «Эвотор» проанализировала, какие алкогольные напитки чаще покупают россияне.

«Доля женщин в продажах шампанского и игристых вин составляет 60%, вина — 57%, ликеров и настоек — 54%, слабоалкогольных напитков — 52%. В то же время в продажах пива и коньяка доля покупательниц только 47%, водки — 46%, а виски — 43%», — говорится в исследовании.

Но среди крепких напитков есть женские фавориты: в продажах Monte Choco – 66% покупательниц, а перцовой настойки – 82%.

Также женщины чаще мужчин покупают сладости. Самый большой разрыв среди покупателей конфет в коробках и подарочных наборов — 65% женщин.

Зефир и пастилу покупают 64% женщин, мармелад — 63%, шоколадную и ореховую пасту — 62%, шоколадные конфеты, кексы и рулеты, шоколадные яйца и фигурный шоколад, печенье и крекеры — 61%.

Также на женщин приходится 60% покупок шоколадных плиток, сушек и сухарей, фруктовых и ореховых драже, 59% — тортов и пирожных, восточных сладостей, карамели и леденцов, а также 58% пряников и вафель.

У мужчин тоже есть предпочтения: например, 60% в общем объеме продаж мини-круассанов 7 Days приходится на мужчин. Также 59% составляет доля мужчин среди покупателей выпечки с клубничными начинками, а среди покупателей батончиков Twix мужчин 64%.