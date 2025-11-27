Ставки по ипотеке, привязанные к числу детей, снизят объем выдачи

В Сбере считают, семейная ипотека может сократиться на 10%, если ставка будет 12%.

Дифференциация ставок по семейной ипотеке по количеству детей в семье может привести к сокращению общего объема выдач.

Так считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он считает, что при таком повышении ставок часть клиентов не смогут позволить себе ипотеку.

«Если подсчитать, то ставка 12% вместо 6% — это изменение стоимости ежемесячного платежа в 32-34 тыс. до 54 тыс. И мы посмотрели по своему в том числе портфелю. На наш взгляд, где-то примерно 20% клиентов, кто сейчас брал семейную ипотеку, с этой суммой превышают свою предельную долговую нагрузку», — сообщил Царев.

Таким клиентам в этом случае банк бы отказал в силу того, что для них увеличивается уровень закредитованности. Если считать, что половина из них – это семьи с одним ребенком, то получается, что семейная ипотека может сократиться на 10%, указал зампред правления Сбербанка.