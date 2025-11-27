❗ ФНС изменила форму декларации НДС на 2026 год

В новой форме декларации учли поправки в НК РФ и новую ставку НДС 22%.

ФНС разработала новую форму декларации по НДС. 26 ноября 2025 года проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

С 2026 года вступят в силу поправки в НК:

ставка НДС вырастет с 20% до 22%;

порог доходов на УСН, после превышения которого нужно платить НДС, постепенно снизят;

убирают освобождение от НДС для операций и услуг по обслуживанию банковских карт.

Для учета изменений ФНС вносит изменения в форму НДС-декларации — подробнее в нашей статье.

В новой редакции ФНС предлагает утвердить:

Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика»;

Раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет»;

Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»;

Приложение № 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»;

Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»;

Приложение № 1 к разделу 9 декларации «Сведения из дополнительных листов книги продаж»;

Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции»;

Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии».

Также ФНС обновила порядок заполнения декларации НДС, формат отчета и форматы передаваемых сведений.

Новая форма декларации и электронные форматы сведений будут применяться начиная с представления отчетности за 1 квартал 2026 года.

