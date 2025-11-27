С 2026 года будет новая декларация по НДС со ставкой 22% и данными авансовых счетов-фактур

Как изменится раздел 9 декларации по НДС (книга продаж)

В раздел 9 добавляют новые строки 135 и 137, в которых надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.

Раздел 9 будущей декларации по НДС

Дело в том, что с 2026 года в отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.

Бухгалтеры уже предвидят, с какими проблемами они при этом столкнутся. Как минимум, придется более оперативно формировать счета-фактуры на авансы. Уже не получится формировать их одной кнопкой один раз в квартал. Кстати, мы проводим опрос на тему авансовых счетов-фактур. Голосуйте.

Еще в разделе 9 будет строка с НДС 22%. А по строке, которая сейчас предназначена на для ставки 18%, надо будет отражать налог по ставкам 18% и 20%.

Аналогичные изменения – в приложении 1 к разделу 9, где отражают доплисты книги продаж.