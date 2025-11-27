С 2026 года будет новая декларация по НДС со ставкой 22% и данными авансовых счетов-фактур

Что случилось
ФНС опубликовала изменения в декларацию по НДС.
Новую декларацию надо будет сдавать за 1 квартал 2026 года.
В декларации меняются штрих-коды страниц, но есть много и других изменений. Разберем их.
Как изменится титульный лист декларации по НДС
Сам титульный лист не меняется, но на нем надо будет указывать новые коды налоговых периодов.
Это такие коды:
83 – 1 квартал при снятии с учета, в качестве ИП (главы КФХ);
87 – 2 квартал при снятии с учета, в качестве ИП (главы КФХ);
88 – 3 квартал при снятии с учета, в качестве ИП (главы КФХ);
89 – 4 квартал при снятии с учета, в качестве ИП (главы КФХ).
Как изменится раздел 1 декларации по НДС
В разделе 1 будет новая строка 041 «Сумма налога, срок уплаты которой подлежит продлению в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства от 30.12.2024 № 1992».
Это постановление – об изменении сроков уплаты НДС для налогоплательщиков, выполняющих работы по проектированию и строительству инфраструктуры высокоскоростной ж/д от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург.
Как изменится раздел 3 декларации по НДС (налог, подлежащий уплате)
Сейчас в разделе 3 есть 12 разных ставок НДС. В новой декларации с 2026 года их будет 15.
Это такие ставки: 22%, 22/122, 18,03%, 20%, 10%, 7%, 5%, 20/120, 16,67%, 9,09%, 7/107, 5/105, 10/110, 18%, 18/118.
То есть добавятся ставки 22%, 22/122, 18,03%. Налог по этим ставкам надо будет отражать в новых строках 003, 005, 007.
Как изменится раздел 7 декларации по НДС (необлагаемые операции)
Сам раздел 7, где отражаются необлагаемые операции, не изменится. Но порядок его заполнения уточнят.
Упрощенцы, применяющие пониженные ставки НДС 5% и 7%, в графах 3 и 4 должны будут ставить прочерки.
Еще для раздела 7 изменят перечень кодов операций. Добавят новые коды и исключат коды по отмененным льготам (например, по обслуживанию банковских карт).
Как изменится раздел 9 декларации по НДС (книга продаж)
В раздел 9 добавляют новые строки 135 и 137, в которых надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.
Дело в том, что с 2026 года в отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.
Бухгалтеры уже предвидят, с какими проблемами они при этом столкнутся. Как минимум, придется более оперативно формировать счета-фактуры на авансы. Уже не получится формировать их одной кнопкой один раз в квартал. Кстати, мы проводим опрос на тему авансовых счетов-фактур. Голосуйте.
Еще в разделе 9 будет строка с НДС 22%. А по строке, которая сейчас предназначена на для ставки 18%, надо будет отражать налог по ставкам 18% и 20%.
Аналогичные изменения – в приложении 1 к разделу 9, где отражают доплисты книги продаж.
Как изменится раздел 8 декларации по НДС (книга покупок)
В разделе 8 будут новые строки, в которых надо будет отражать номер и дату отгрузочного счета-фактуры в счет ранее полученной предоплаты.
Аналогичные изменения – в приложении 1 к разделу 8, где отражают доплисты книги покупок.
То есть, когда после отгрузки и отражения ее в книге продаж авансовый счет-фактура идет на вычет в книгу покупок, там должны быть данные не только этого авансового счета-фактуры, но и отгрузочного.
Теперь у налоговиков будет больше информации о движении по счету 76.АВ и они смогут отслеживать каждый аванс.
Что изменится для АУСН и «Эры»
Сейчас в порядке заполнения декларации по НДС есть норма для тех, кто не должен платить НДС, но выставил счет-фактуру с НДС. Это такие плательщики:
ИП на ПСН;
освобожденные от НДС по статье 145 НК;
участники «Сколково».
В этот перечень добавят плательщиков АУСН и участников технополиса «Эра».
Если они выставят счет-фактуру с НДС, то должны сдать декларацию по НДС, в которой будет:
титульный лист;
раздел 1;
раздел 12.
Если такие плательщики – налоговые агенты по НДС, то они должны сдать декларацию по НДС с такими разделами:
титульный лист;
раздел 1 (он может быть с прочерками);
раздел 2.
Напомним, по статье 145.2 НК РФ организация, получившая статус участника Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны имеет право на освобождение от НДС в течение 10 лет со дня получения такого статуса. Какие бланки применяются для освобождения от НДС в разных ситуациях, мы рассказывали тут.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию