С 2026 года будет новая декларация по НДС со ставкой 22% и данными авансовых счетов-фактур

В новой декларации по НДС будет 15 разных ставок налога. А каждый аванс и последующая отгрузка будут, как на ладони.

Что случилось

ФНС опубликовала изменения в декларацию по НДС.

Новую декларацию надо будет сдавать за 1 квартал 2026 года.

В декларации меняются штрих-коды страниц, но есть много и других изменений. Разберем их.

Как изменится титульный лист декларации по НДС

Сам титульный лист не меняется, но на нем надо будет указывать новые коды налоговых периодов.

Это такие коды:

  • 83 – 1 квартал при снятии с учета, в качестве ИП (главы КФХ);

  • 87 – 2 квартал при снятии с учета, в качестве ИП (главы КФХ);

  • 88 – 3 квартал при снятии с учета, в качестве ИП (главы КФХ);

  • 89 – 4 квартал при снятии с учета, в качестве ИП (главы КФХ).

Как изменится раздел 1 декларации по НДС

В разделе 1 будет новая строка 041 «Сумма налога, срок уплаты которой подлежит продлению в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства от 30.12.2024 № 1992».

Это постановление – об изменении сроков уплаты НДС для налогоплательщиков, выполняющих работы по проектированию и строительству инфраструктуры высокоскоростной ж/д от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург.

Раздел 1 будущей декларации по НДС

Как изменится раздел 3 декларации по НДС (налог, подлежащий уплате)

Сейчас в разделе 3 есть 12 разных ставок НДС. В новой декларации с 2026 года их будет 15.

Это такие ставки: 22%, 22/122, 18,03%, 20%, 10%, 7%, 5%, 20/120, 16,67%, 9,09%, 7/107, 5/105, 10/110, 18%, 18/118.

То есть добавятся ставки 22%, 22/122, 18,03%. Налог по этим ставкам надо будет отражать в новых строках 003, 005, 007.

Раздел 3 будущей декларации по НДС

Как изменится раздел 7 декларации по НДС (необлагаемые операции)

Сам раздел 7, где отражаются необлагаемые операции, не изменится. Но порядок его заполнения уточнят.

Упрощенцы, применяющие пониженные ставки НДС 5% и 7%, в графах 3 и 4 должны будут ставить прочерки.

Раздел 7 декларации по НДС

Еще для раздела 7 изменят перечень кодов операций. Добавят новые коды и исключат коды по отмененным льготам (например, по обслуживанию банковских карт).

Как изменится раздел 9 декларации по НДС (книга продаж)

В раздел 9 добавляют новые строки 135 и 137, в которых надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.

Раздел 9 будущей декларации по НДС

Дело в том, что с 2026 года в отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.

Бухгалтеры уже предвидят, с какими проблемами они при этом столкнутся. Как минимум, придется более оперативно формировать счета-фактуры на авансы. Уже не получится формировать их одной кнопкой один раз в квартал. Кстати, мы проводим опрос на тему авансовых счетов-фактур. Голосуйте.

Еще в разделе 9 будет строка с НДС 22%. А по строке, которая сейчас предназначена на для ставки 18%, надо будет отражать налог по ставкам 18% и 20%.

Аналогичные изменения – в приложении 1 к разделу 9, где отражают доплисты книги продаж.

Как изменится раздел 8 декларации по НДС (книга покупок)

В разделе 8 будут новые строки, в которых надо будет отражать номер и дату отгрузочного счета-фактуры в счет ранее полученной предоплаты.

Раздел 8 будущей декларации по НДС

Аналогичные изменения – в приложении 1 к разделу 8, где отражают доплисты книги покупок.

То есть, когда после отгрузки и отражения ее в книге продаж авансовый счет-фактура идет на вычет в книгу покупок, там должны быть данные не только этого авансового счета-фактуры, но и отгрузочного.

Теперь у налоговиков будет больше информации о движении по счету 76.АВ и они смогут отслеживать каждый аванс.

Что изменится для АУСН и «Эры»

Сейчас в порядке заполнения декларации по НДС есть норма для тех, кто не должен платить НДС, но выставил счет-фактуру с НДС. Это такие плательщики:

  • ИП на ПСН;

  • освобожденные от НДС по статье 145 НК;

  • участники «Сколково».

В этот перечень добавят плательщиков АУСН и участников технополиса «Эра».

Если они выставят счет-фактуру с НДС, то должны сдать декларацию по НДС, в которой будет:

  • титульный лист;

  • раздел 1;

  • раздел 12.

Если такие плательщики – налоговые агенты по НДС, то они должны сдать декларацию по НДС с такими разделами:

  • титульный лист;

  • раздел 1 (он может быть с прочерками);

  • раздел 2.

Напомним, по статье 145.2 НК РФ организация, получившая статус участника Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны имеет право на освобождение от НДС в течение 10 лет со дня получения такого статуса. Какие бланки применяются для освобождения от НДС в разных ситуациях, мы рассказывали тут.

