❔ Как сменить систему налогообложения с 2026 года, если обслуживающая кассу фирма будет на новогодних каникулах

Изменить систему налогообложения можно, сформировав отчет о перерегистрации ККТ.

Компания переходит с 2026 года с ПСН на УСН с НДС.

Как быть, если фирма, обслуживающая кассу, работает только с 12 января 2026, а магазин – уже с 3 января, спросили в чате ФНС.

Налоговая рекомендует изменить применяемую систему налогообложения, сформировав по кассе фискальный документ – отчет о перерегистрации ККТ.

