Как облагаются НДС операции в рамках концессионного соглашения при УСН с НДС

К операциям по концессионному соглашению применяют ставки 20% или 10%, даже если компания на УСН применяет ставки 5% или 7%.

В письме от 20.03.2025 № 03-07-11/27712 Минфин разъяснил, как компания на УСН с НДС должна платить НДС при реализации товаров (работ, услуг) в рамках концессионного соглашения.

Для бизнеса на УСН не предусмотрены особые условия, то есть концессионер на УСН с 1 января 2025 года по операциям в рамках концессионного соглашения должен платить НДС.

Освобождение от НДС и ставки 5% или 7% можно применять при соблюдении бизнесом установленных условий. В отношении операций в рамках концессии освобождение от НДС и пониженные ставки НДС 5% или 7% не применяются.

То есть компании и ИП на УСН по операциям в соответствии с концессионным соглашением применяют общие ставки НДС — 20% или 10%, пояснил Минфин.

При этом такие налогоплательщики могут заявить вычет НДС по приобретаемым товарам, в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам для операций в соответствии с концессией – п. 3 ст. 174.1 НК.

Но с 2026 года у этой нормы будут исключения: концессионеры на УСН смогут применять освобождение от НДС при доходах ниже лимита и пониженные ставки НДС 5% и 7%.

