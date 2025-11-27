ФНС уточнила, кто на АУСН платит взносы на травматизм
Кто на АУСН платит взносы за травматизм – все плательщики АУСН или только те, кто должен платить за травматизм и на других режимах, спросили в чате ФНС.
На АУСН плательщиками страховых взносов на травматизм являются организации и ИП, имеющие сотрудников.
«Фиксированный годовой размер взносов в 2025 году составляет 2 750,04 руб., который ежегодно индексируется (с 1 января соответствующего года) и не зависит от количества работников, класса профессионального риска, величины выплат работникам», — ответили налоговики.
Взносы платят ежемесячно по 1/12 от фиксированного размера взносов в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены.
Что изменится в АУСН с 2026 года — читайте в разборе.
