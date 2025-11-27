ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
АУСН

ФНС уточнила, кто на АУСН платит взносы на травматизм

Фиксированные взносы на травматизм на АвтоУСН не зависят от количества работников, класса риска и зарплат.

Кто на АУСН платит взносы за травматизм – все плательщики АУСН или только те, кто должен платить за травматизм и на других режимах, спросили в чате ФНС.

На АУСН плательщиками страховых взносов на травматизм являются организации и ИП, имеющие сотрудников.

«Фиксированный годовой размер взносов в 2025 году составляет 2 750,04 руб., который ежегодно индексируется (с 1 января соответствующего года) и не зависит от количества работников, класса профессионального риска, величины выплат работникам», — ответили налоговики.

Взносы платят ежемесячно по 1/12 от фиксированного размера взносов в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены.

Что изменится в АУСН с 2026 года — читайте в разборе.

Автор

Ольга Ульянова
Дробление бизнеса

Семейный бизнес на УСН. Когда разделить, чтобы не платить заканчивается доначислением 20+ млн рублей

Семейный бизнес на УСН — это удобно, пока налоговая не увидит в нем схему дробления. Свежая кассация по делу № А53-118/2024 (постановление АС СКФО от 08.07.2025) показала, что дарение АЗС жене и детям не спасет, если все работает под одним брендом, с одним IP, общей бухгалтерией и т.д.

Семейный бизнес на УСН. Когда разделить, чтобы не платить заканчивается доначислением 20+ млн рублей

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет