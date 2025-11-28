Получить из ЕГРЮЛ закрытую информацию будет проще: законопроект 2025

ФНС будет автоматически возобновлять доступ к информации, если исчезли основания для ограничения доступа.

27 ноября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении восстановления доступа к сведениям об организации, размещенным в ЕГРЮЛ.

Сейчас компании могут по заявлению ограничить доступ к своим данным в ЕГРЮЛ, например, к информации, из-за которой могут ввести санкции. Если основания для ограничения отпали, но заявление компания не подала, информация так и остается недоступной.

«Избыточное ограничение доступа к информации вступает в конфликт с интересами хозяйствующих субъектов и органов власти», — говорится в пояснительной записке.

Это ущемляет интересы кредиторов и инвесторов, создает риски злоупотребления правом на ограничение доступа к информации, затрудняет регулирование экономически значимых отношений.

Поэтому ФНС дадут право автоматически (без заявления руководителя) возобновлять доступ к информации, если оснований для ограничения доступа больше нет.

Также предлагается упростить доступ к закрытой информации в ЕГРЮЛ. Такое право будет у лица с нотариально заверенной доверенностью, а не только у руководителя при личном обращении.

Кроме того, право подавать заявление об ограничении или возобновлении доступа дадут лицам, действующим в интересах юрлица. Сейчас это может делать только руководитель.