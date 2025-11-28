👌 При основной работе и совместительстве не запрещено взять еще одну работу. Но есть условия

Можно заключить еще один трудовой договор, если работа по совместительству выполняется в свободное от основной работы время.

Заключать трудовые договоры о работе по совместительству можно с неограниченным числом работодателей, но продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день.

Значит ли это, что если человек работает на 1 ставку (8-часовой рабочий день) плюс одно совместительство на 0,5 ставки, то он больше не имеет права заключать договоры по совместительству, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф. Или правомерно заключить второй трудовой договор на работу по совместительство на 0,5 ставки.

«Количество трудовых договоров по совместительству законом не ограничено», — ответил Роструд.

Заключить еще один трудовой договор можно, но если выполняются сразу все условия:

работа по совместительству будет выполняться в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК);

основная работа и работа по совместительству одновременно не являются работой во вредных и/или опасных условиях труда;

продолжительность работы по совместительству в течение месяца не будет превышать половины месячной нормы рабочего времени (ч. 1 ст. 284 ТК).

