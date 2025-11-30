ФНС объяснила, что дает маркировка Честный знак

Честный знак – это государственная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданного для реализации глобальных проектов в цифровой экономике.

Основная задача системы Честный знак – гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество, защитить от подделок, искусственного дефицита и роста цен.

УФНС объяснило, что небольшой квадратный код хранит в себе информацию:

о сроке годности;

составе;

производителе и стране происхождения;

документацию – различные сертификаты, патенты и другие подтверждения соответствия стандартам и регламентам.

Заявлено, что код невозможно скопировать или подделать, а получить его могут только легальные компании.

Благодаря Честному знаку, можно получить уверенность в качестве и безопасности лекарств, молока, воды, обуви, духов и других товаров в магазинах, аптеках и Интернете.