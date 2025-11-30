ЦОК ОК ОБЩ 28.11 М 1
АУСН

❓ Какую сумму страховых взносов получат работники и ИП, если с 2026 года перейти на АУСН

Тарифы взносов для АвтоУСН установлены федеральным законом об этом специальном налоговом режиме.

Если с 2026 года у компании или ИП будет налогообложение в рамках АУСН, ФНС разъяснила, что установлены следующие тарифы страховых взносов:

  • за работников — 0%;

  • за себя — 0%.

Это следует из положений Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ (ст. 18 и 19).

На днях мы писали: ФНС уточнила, кто на АУСН платит взносы на травматизм.

Идет ли пенсионный стаж и начисляются ли пенсионные баллы при АУСН — узнаете в нашем разборе.

