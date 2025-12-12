8044 ЦОК КПП БСН mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Эксклюзив
Чеки

Появились новые реквизиты для детализации безналичных платежей

ФНС хочет видеть более детальный учет способов безналичной оплаты.
Появились новые реквизиты для детализации безналичных платежей

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Александр Бажин — ведущий лектор Бухэксперт, специалист по ККТ, ЭДО, маркировке, обладатель сертификатов 1С, кандидат социологических наук, доцент ЮФУ — рассказал про группу новых реквизитов для детализации безналичных платежей. Это:

  • тег 1234 — Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;

  • тег 1235 — Сведения об оплате безналичными;

  • тег 1236 — Признак способа оплаты безналичными;

  • тег 1237 — Идентификаторы безналичной оплаты;

  • тег 1238 — Дополнительные сведения о безналичной оплате;

  • тег 1082 — Сумма оплаты безналичными.

Бажин объяснил, для чего они вводятся: дело в том, что ФНС хочет видеть более детальный учет способов безналичной оплаты. В итоге такие операции станут более прозрачными и контролируемыми для налоговиков.

Перечисленные теги доступны в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2, уточнил эксперт.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет