Появились новые реквизиты для детализации безналичных платежей

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Александр Бажин — ведущий лектор Бухэксперт, специалист по ККТ, ЭДО, маркировке, обладатель сертификатов 1С, кандидат социологических наук, доцент ЮФУ — рассказал про группу новых реквизитов для детализации безналичных платежей. Это:

тег 1234 — Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;

тег 1235 — Сведения об оплате безналичными;

тег 1236 — Признак способа оплаты безналичными;

тег 1237 — Идентификаторы безналичной оплаты;

тег 1238 — Дополнительные сведения о безналичной оплате;

тег 1082 — Сумма оплаты безналичными.

Бажин объяснил, для чего они вводятся: дело в том, что ФНС хочет видеть более детальный учет способов безналичной оплаты. В итоге такие операции станут более прозрачными и контролируемыми для налоговиков.

Перечисленные теги доступны в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2, уточнил эксперт.