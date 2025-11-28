Президент подписал закон о ставке НДС 22%

Закон 425-ФЗ вносит изменения в НК с 2026 года, в том числе и в размер ставки НДС. Она вырастет с 20% до 22%. При этом сохраняется льготная ставка 10%на отдельные группы товаров, например, лекарства, товары для детей и другие.

На 2026 год вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предприятий и ИП, которые впервые в 2026 году перешли на НДС. Если они допустят в следующем году нарушения, то привлекаться к ответственности не будут.

У МСП также будет возможность отказаться от применения пониженных ставок НДС (5%, 7%)