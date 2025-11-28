⚡ Президент подписал законы о МРОТ-2026 и федеральном бюджете на 2026, 2027-2028 годы

28 ноября Владимир Путин подписал важнейшие федеральные законы на 2026 год — № 426-ФЗ и 429-ФЗ.

Федеральный закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ устанавливает на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц. То есть его повысили на 4 653 рубля.

Также 28.11.2025 Путин подписал закон № 426-ФЗ о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Он занимает 5 381 страницу.

Закон о бюджете составлен с учетом прогноза инфляции в 4,0%, а ВВП — 235 067 млрд рублей. Прогнозируемые доходы — 40 283,3 млрд, расходы – 44 069,7 млрд, дефицит запланирован в размере 3786,4 млрд рублей.