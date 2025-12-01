Банковскую комиссию на переводы между родственниками предлагают отменить

При предъявлении свидетельства о рождении или о браке можно будет переводить деньги без комиссии.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками.

Соответствующее обращение он направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

«В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками. В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве», — написал Чернышов.

Подтверждать родство он предлагает на основании один раз поданного в банк заявления с приложением соответствующих документов – свидетельства о рождении или браке, с обеспечением полного соблюдения требований закона «О персональных данных».

Инициатива будет способствовать экономии средств российских семей, поможет повысить финансовую грамотность и развивать безналичную платежную инфраструктуру, уверен депутат.

Даже незначительные комиссионные сборы формируют дополнительную нагрузку на личный бюджет. Комиссия становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку, которая является фундаментальной ценностью и основой социальной стабильности, добавил вице-спикер Госдумы.