💰 В четырех регионах РФ средние зарплаты – более 150 тыс. рублей. А от 100 тыс. – еще в восьми

Самые высокие зарплаты – в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве и Магаданской области.

Средняя зарплата более 150 тыс. рублей отмечена в четырех регионах России, говорится в данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Это Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике: Чукотский автономный округ — 192 934 руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 480;

город Москва — 161 100;

Магаданская область — 152 498», — сказано в сообщении.

Зарплаты больше 100 тыс. рублей платят в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата рассчитывается делением фонда начисленной зарплаты работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.

В фонд заработной платы (ФОТ) включаются начисленные работникам суммы оплаты труда (с учетом НДФЛ и других удержаний), компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания.

