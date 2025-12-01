Минцифры обяжет мобильных операторов перейти на российские сим-карты

С 1 сентября 2026 года может вступить в силу приказ Минцифры, по которому операторы связи будут обязаны работать только с сим-картами российского производства. Однако это не просто сделать из-за отсутствия готового отечественного чипа для массового изготовления.

С 2026 года операторы связи смогут работать только с сим-картами российского производства. Такой проект приказа подготовило Минцифры.

Сейчас операторы используют зарубежные чипы, которые дешевле отечественных аналогов. Изменения «обеспечат производителям условиям для разработки производства отечественных идентификационных модулей». Они могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года, пишет «Коммерсант».

Согласно проекту, USIM-карты должны иметь заключение, которое подтвердит их производство на территории РФ. Операционная система должна входить в реестр ПО Минцифры, криптографические ключи в карте также должны быть изготовлены в России, а сами карты — соответствовать требованиям ПП РФ 1387 (подтверждение соответствия средств связи).

В Министерстве объяснили, что операторы смогут реализовать те сим-карты, которые были закуплены до начала действия приказа. Исключение будет только для сетей 5G, аутентификация в которых должна быть только с помощью российской криптографии.

«Производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — сказали в Минцифры.

Представители рынка считают, что к 1 сентября 2026 года операторы не смогут полностью перейти к закупкам российских сим-карт, поскольку нет готового отечественного чипа для массового производства. Вероятно будет гибридный формат работы USIM-карт, которые будут собирать из иностранных комплектующих и российской криптографии.