Минцифры обяжет мобильных операторов перейти на российские сим-карты
С 2026 года операторы связи смогут работать только с сим-картами российского производства. Такой проект приказа подготовило Минцифры.
Сейчас операторы используют зарубежные чипы, которые дешевле отечественных аналогов. Изменения «обеспечат производителям условиям для разработки производства отечественных идентификационных модулей». Они могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года, пишет «Коммерсант».
Согласно проекту, USIM-карты должны иметь заключение, которое подтвердит их производство на территории РФ. Операционная система должна входить в реестр ПО Минцифры, криптографические ключи в карте также должны быть изготовлены в России, а сами карты — соответствовать требованиям ПП РФ 1387 (подтверждение соответствия средств связи).
В Министерстве объяснили, что операторы смогут реализовать те сим-карты, которые были закуплены до начала действия приказа. Исключение будет только для сетей 5G, аутентификация в которых должна быть только с помощью российской криптографии.
«Производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — сказали в Минцифры.
Представители рынка считают, что к 1 сентября 2026 года операторы не смогут полностью перейти к закупкам российских сим-карт, поскольку нет готового отечественного чипа для массового производства. Вероятно будет гибридный формат работы USIM-карт, которые будут собирать из иностранных комплектующих и российской криптографии.
Комментарии1
Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов рассказал “Ъ” о завершении трехлетнего эксперимента по корпусированию процессоров Baikal M на мощностях предприятия GS Nanotech в Гусеве Калининградской области. Он отметил, что, несмотря на «довольно позитивные результаты», эксперимент пришлось прекратить из-за дефицита компонентов на рынке. «Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед»,— подытожил господин Евдокимов.
«Учитывая сложность изделия, это очень достойный результат»,— отметил он, добавив, что для достижения доли в 98% необходим гораздо больший объем кристаллов. По его словам, чтобы получить отлаженный серийный технологический процесс, необходимо собирать хотя бы 1 тыс. микросхем в месяц. «В нашем случае речь шла лишь о десятках штук»,— пояснил он.
https://www.kommersant.ru/doc/8192532?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dzen.ru/news/story/c0522bc2-690e-57**-b00f-59e**448a383
Интересно, есть ли в симках кристаллы?