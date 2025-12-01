Банки стали отказывать в потребительских кредитах на 8,5% чаще

Доля отказов в потребительском кредитовании выросла до 76%. Банки стали внимательно выбирать будущих заемщиков, чтобы снизить риск просрочек.

В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на получение потребительских кредитов выросла на 8,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Показатель составил 76%, тогда как годом ранее был — 67,5%.

В лидеры по отказу выдать потребительский кредит попали банки из 30 регионов. В Новосибирской области было 78,3% отказов, в Омской — 77,8%, в Краснодарском крае — 77,6%, в Кемеровской (77,3%) и Оренбургской (77,1%) областях.

«Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Заметно выросло число отказов в предоставлении кредитов в Москве (+11%), в Московской области (+10,1%), в Санкт-Петербурге (+10,1%), в Самаркой (+9,9%) и Нижегородской (+9,4%) областях.

Медленнее доля отказов растет в Забайкальском (+5,5%) и Хабаровском (+5,8%) краях, Иркутской области (+6,3%), а также в Ставропольском крае (+6,4%) и Республике Башкортостан (+6,5%).