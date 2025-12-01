Кабмин утвердил Национальную модель целевых условий ведения бизнеса

Чтобы помочь бизнесу разобраться с регистрацией, уплатой налогов, подключением к энергетической инфраструктуре, с разрешительной документацией и с другими вопросами, кабмин запланировал провести 280 мероприятий.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства об утверждении Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. В документе представлены дополнительные решения для поддержки и упрощения предпринимательства на всех этапах.

В Нацмодель вошли 11 «дорожных карт» с 280 мероприятиями. Они помогут предпринимателям в вопросах регистрации бизнеса, уплаты налогов, получения патента и развития инновационных производств, а также в разрешении споров.

«Главная цель реализации "дорожных карт" — совершенствовать условия ведения бизнеса во всех регионах страны», — сказано на сайте кабмина.

Мониторинг выполнения «дорожных карт» будут вести каждый квартал с привлечением экспертов бизнеса. О результатах Минэкономразвития направит доклад в правительство.