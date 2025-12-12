Эксперт: при работе с маркетплейсами бухгалтеру важно не упрощать первичку, а детализировать свой учет

Сложности возникают в работе с первичными документами маркетплейсов, только «если мы начинаем упрощать учет». Об этом на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Ольга Кошкина — основатель сети консалтинговых компаний (более 300 на ежедневном обслуживании), спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет.

Она дала советы при обработке первички:

Пользоваться встроенными загрузками в 1С.

Проводить все документы с номенклатурой.

Использовать загрузку из файла. Если настроили API обмен, то сличать с документами из загруженных.

Использовать один алгоритм обработки первички в течение всего года.

Эксперт обратила внимание, что следует внимательно читать правила загрузок и использовать удобные настройки. При большом количестве строк в отчете агента — сворачивать одинаковые товары в одну строку (можно сократить один документ с 6 000 до 200 строк).

Пример загрузки отчета в 1С

Также лучше создавать разные папки для покупателей-юрлиц на WB и Ozon — так легче проверять документы.

Можно добавить на панель инструментов в программе 1С отборы по статусу документа «Проведен» и «Удален» — так легче искать необработанное, если у вас много продаж юрлицам. Изначально они загружаются не проведенными. Путь такой: Еще – Настроить список – Отбор – Проведено и пометка.

Пример настройки списка в 1С

Ольга Кошкина акцентировала на том, что при работе с маркетплейсами бухгалтеру важно понимать суть договора и не упрощать, а детализировать свой учет. То есть учет всех документов с товаром и регулярные сверки.

Она отметила, что с WB и Ozon у большинства коллег проблем с этим нет. А Яндекс Маркет оставляет бухгалтерам большего всего вопросов по обработке первичных документов.