Из чего формировать налогооблагаемую базу: отчеты о продажах Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет

Эксперт Ольга Кошкина разобрала, как лучше работать с отчетами основных маркетплейсов-агентов.

Wildberries

Нагляднее всего сводить данные в отдельную таблицу и фиксировать даты для УСН по функциональным особенностям документов:

отчеты агента и продажи юрлицам – в дату агента;

выкупы WB, СПП и компенсации – в дату оплаты на расчетный счет.

Плюсы свода в Excel такой сверки:

Аналог замены акта сверки.

Наглядно и быстро можно проверить НДС и УСН по кварталу.

На одном развороте А4 можно проследить, как построчно собирать КУДиР.

Данную таблицу понимают и ждут все селлеры.

Об этом на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Ольга Кошкина — основатель сети консалтинговых компаний (более 300 на ежедневном обслуживании), спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет.

Эксперт Ольга Кошкина на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

Ozon

Эксперт отметила, что с этим маркетплейсом меньше всего вопросов, но есть особенности:

Для ежемесячной сверки пользуемся аналитическим отчетом. Путь: Финансы – Документы – Аналитические отчеты – Отчет о взаиморасчетах.

Выкупы — признаем для целей УСН в дату оплаты на расчетный счет.

Компенсации и премии за баллы – признаем в доходах УСН в дату оплаты.

Яндекс Маркет

Ольга Кошкина отметила, что он требует от бухгалтеров проводить взаиморасчеты внимательнее, потому что реализация и оплаты идут на разных контрагентов.

Главным документом для проверок ФНС является отчет об исполнении поручения. На него нужно ориентироваться, признавая авансы, полученные от покупателей.

Способом признания авансов может быть отдельный оптовый отчет, запись в КУДиР или бухгалтерская справка. Это на усмотрение селлера.

В завершение спикер подчеркнула, что важно весь год вести однотипный учет.

