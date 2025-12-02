Вкладчики уплатили в три раза больше налогов в 2025 году

Клиенты банков уже уплатили 36 млрд рублей налогов с процентного дохода по вкладам, до конца года сумма может вырасти до 305 млрд.

С января по сентябрь 2025 года россияне уплатили 36 млрд рублей налогов с процентов по вкладам. Это в три раза больше, чем в 2024 году. Тогда поступления за девять месяцев были 13 млрд, а к концу года — 111 млрд.

Минфин ожидает получить до конца 2025 года около 305 млрд рублей по налогу со вкладов. Изначальный прогноз пересмотрели в сторону повышения на 20%, с 252 млрд. Об этом пишут «Известия».

Поступления вырастут благодаря высокой ключевой ставке и увеличению объемов депозитов. В 2024 году вкладчики держали в банках больше денег, чем в 2023. Для сравнения, за девять месяцев 2024 года объем был 53 трлн рублей, а в 2023 — 42 трлн. Прирост составил 28%.

Согласно прогнозу Минфина, в 2026 году бюджет от налога на вклады получит уже в два раза больше — 568 млрд.

По данным Центробанка, в октябре 2025 года россияне хранили на вкладах 64 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.