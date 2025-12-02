🔎 Самозанятым таксистам могут отменить предрейсовые медосмотры. Взамен — читать текст на камеру для ИИ

В Госдуму внесут законопроект, по которому самозанятые водители такси не будут проходить предрейсовые медицинские осмотры. Эта норма оказалась невыполнимой из-за отсутствия инфраструктуры.

Депутаты «Единой России» подготовили законопроект, по которому самозанятые водители такси смогут не проходить ежедневные предрейсовые осмотры.

Норму хотят отменить, поскольку она оказалась невыполнимой для частных перевозчиков, которые регулярно оказывают услуги. Причина — нет инфраструктуры для проведения медосмотров, а также нехватка медработников.

«Мы предлагаем изменить технологию проведения медосмотров, чтобы эта процедура проходила дистанционно, в цифровом формате», — сказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Водитель будет на камеру читать текст, а искусственный интеллект определит реакцию его глазного зрачка.

Кроме того, законопроект предлагает отделить профессиональных таксистов от тех, кто только подрабатывает. Сейчас из 2,5 млн водителей такси только 253,6 тыс. самозанятых занимаются извозом как основной работой, а для остальных это лишь подработка.

Также авторы проекта хотят ввести законодательное регулирование деятельность по перевозке пассажиров физлицами на личных автомобилях. Для них создадут свой реестр. Человек, который собирается так работать, должен зарегистрироваться в качестве самозанятого и направить в службу заказа такси сведения об автомобиле, затем информацию передадут в уполномоченный орган, который внесет водителя в реестр.

Чтобы заниматься такими перевозками, нужно соответствовать требованиям к стажу вождения, состоянию здоровья, не иметь судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также административных нарушений в сфере дорожного движения.