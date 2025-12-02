📄 Из-за снижения лимита на ПСН будет новая форма заявления об утрате права на патент

С 2026 года лимит доходов для применения патентной системы налогообложения снижается до 20 млн рублей. Если порог дохода превысили – в течение 10 дней нужно подать заявление.

Налоговая служба меняет форму заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения.

Проект приказа ФНС опубликован портале проектов НПА 1 декабря 2025 года.

Согласно ст. 346.45 НК, ИП обязан заявить об утрате права на применение ПСН в течение 10 дней. Подать заявление можно в любую налоговую, в которой ИП состоит на учете.

Действующая форма заявления, предоставляемого при утрате права на ПСН, утверждена приказом ФНС от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@.

Но с 1 января 2026 лимит на ПСН снижается до 20 млн. Новая форма заявления учитывает это изменение.

Также приказ утвердит электронный формат заявления.

Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2026 года, а приказ от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@ с этой же даты перестанет действовать.

Также будет новая форма заявления на получение патента: подробнее.

Подробно разберем все изменения налоговой реформы-2026 и научим работать по новым правилам на курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026». Вы узнаете, как по-новому работать с НДС, налогом на прибыль, УСН, НДФЛ, взносами, акцизами, принимать стратегические решения и эффективно взаимодействовать с налоговыми органами.

Цена курса со скидкой 67 %: 9 900 ₽ вместо 29 990 ₽.

Старт 15 декабря.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.