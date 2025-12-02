📄 Из-за снижения лимита на ПСН будет новая форма заявления об утрате права на патент
Налоговая служба меняет форму заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения.
Проект приказа ФНС опубликован портале проектов НПА 1 декабря 2025 года.
Согласно ст. 346.45 НК, ИП обязан заявить об утрате права на применение ПСН в течение 10 дней. Подать заявление можно в любую налоговую, в которой ИП состоит на учете.
Действующая форма заявления, предоставляемого при утрате права на ПСН, утверждена приказом ФНС от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@.
Но с 1 января 2026 лимит на ПСН снижается до 20 млн. Новая форма заявления учитывает это изменение.
Также приказ утвердит электронный формат заявления.
Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2026 года, а приказ от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@ с этой же даты перестанет действовать.
Также будет новая форма заявления на получение патента: подробнее.
Подробно разберем все изменения налоговой реформы-2026 и научим работать по новым правилам на курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026». Вы узнаете, как по-новому работать с НДС, налогом на прибыль, УСН, НДФЛ, взносами, акцизами, принимать стратегические решения и эффективно взаимодействовать с налоговыми органами.
Цена курса со скидкой 67 %: 9 900 ₽ вместо 29 990 ₽.
Старт 15 декабря.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.
Начать дискуссию