Особенности работы с маркетплейсами зависят от налогового режима и объекта по УСН
Особенности работы с онлайн-платформами зависят от применяемого налогового режима, напомнил замначальника отдела камерального контроля спецрежимов УФНС по Белгородской области Сергей Ковалев.
ИП может работать с маркетплейсом как самозанятый, но продавать через площадку только товары собственного производства
Как при торговле через маркетплейсы вести учет – зависит от выбранного налогового режима.
Показатель/Действие
На УСН «доходы»
На УСН «доходы минус расходы»
Признание доходов
Доходом продавца будет вся сумма поступлений от покупателя за реализованные через маркетплейс товары.
Доход признается в том размере, в котором он поступил от покупателя агенту, т. е. маркетплейсу
Доходы учитываются в том же порядке, что и при объекте «доходы»
Вознаграждение посредника и оплата услуг прощадки
Если посредник перевел оплату продавцу за минусом своего вознаграждения, то доход учитывается со всей суммы выручки и не уменьшается на сумму удержанного вознаграждения (подп. 1 п. 1 ст. 248 НК, п. 1, 2 ст. 249, п. 1 ст. 346.15 НК)
Вознаграждение и стоимость услуг маркетплейса, связанных с продажей товаров (услуги по хранению, доставке), можно учесть в расходах на основании письма Минфина от 16.08.2024 № 03-11-11/77477
Взаимозачет
Оплатой является в том числе прекращение обязательства путем зачета взаимных требований (п. 2 ст. 346.17 НК).
Момент признания доходов и расходов
Дата признания дохода продавца – это дата поступления оплаты за товары на счет посредника.
Денежные средства, поступившие от покупателей на счет посредника, уже принадлежат продавцу (комитенту, принципалу) (п. 1 ст. 996, ст. 1011 ГК)
Если маркетплейс зачитывает в счет перечисления денежных средств за проданные товары стоимость услуг и вознаграждение, расходы признают на дату документа, подтверждающего проведение зачета
Скидки и НДС
Если маркетплейс предоставляет покупателю собственную скидку, которую в дальнейшем возмещает, то сумма возмещения включается в доходы на дату получения скидки (п. 1 ст. 346.17 НК)
Стоимость товаров признается в расходах после их реализации, если они оплачены.
В таком же порядке учитывают расходы на предъявленный НДС, если освобождены от уплаты НДС или применяются пониженные ставки по нему (подп. 3, 8 п. 2 ст. 170 НК, подп. 8, 23 п. 1 ст. 346.16 НК, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК).
Возврат товаров
При возврате покупателем товаров доходы уменьшают на сумму выручки от их реализации (без НДС) (п. 1 ст. 346.17 НК).
Уменьшить доходы следует в том отчетном (налоговом) периоде, когда был возврат.
Корректировка доходов при возврате такая же, как при объекте «доходы»
Налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах, могут применять АУСН. Маркетплейсы могут стать партнерами АвтоУСН и передавать сведения о проведенных расчетах налогоплательщика на площадке.
