ЦОК КПК НР26 02.12 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Маркетплейсы

Особенности работы с маркетплейсами зависят от налогового режима и объекта по УСН

Налоговики напомнили правила налогового учета при торговле на маркетплейсах на разных спецрежимах.

Особенности работы с онлайн-платформами зависят от применяемого налогового режима, напомнил замначальника отдела камерального контроля спецрежимов УФНС по Белгородской области Сергей Ковалев.

ИП может работать с маркетплейсом как самозанятый, но продавать через площадку только товары собственного производства

Как при торговле через маркетплейсы вести учет – зависит от выбранного налогового режима.

Показатель/Действие

На УСН «доходы»

На УСН «доходы минус расходы»

Признание доходов

Доходом продавца будет вся сумма поступлений от покупателя за реализованные через маркетплейс товары.

Доход признается в том размере, в котором он поступил от покупателя агенту, т. е. маркетплейсу

Доходы учитываются в том же порядке, что и при объекте «доходы»

Вознаграждение посредника и оплата услуг прощадки

 

Если посредник перевел оплату продавцу за минусом своего вознаграждения, то доход учитывается со всей суммы выручки и не уменьшается на сумму удержанного вознаграждения (подп. 1 п. 1 ст. 248 НК, п. 1, 2 ст. 249, п. 1 ст. 346.15 НК)

Вознаграждение и стоимость услуг маркетплейса, связанных с продажей товаров (услуги по хранению, доставке), можно учесть в расходах на основании письма Минфина от 16.08.2024 № 03-11-11/77477

 Взаимозачет

Оплатой является в том числе прекращение обязательства путем зачета взаимных требований (п. 2 ст. 346.17 НК).

Момент признания доходов и расходов

Дата признания дохода продавца – это дата поступления оплаты за товары на счет посредника.

Денежные средства, поступившие от покупателей на счет посредника, уже принадлежат продавцу (комитенту, принципалу) (п. 1 ст. 996, ст. 1011 ГК)

Если маркетплейс зачитывает в счет перечисления денежных средств за проданные товары стоимость услуг и вознаграждение, расходы признают на дату документа, подтверждающего проведение зачета

Скидки и НДС

Если маркетплейс предоставляет покупателю собственную скидку, которую в дальнейшем возмещает, то сумма возмещения включается в доходы на дату получения скидки (п. 1 ст. 346.17 НК)

Стоимость товаров признается в расходах после их реализации, если они оплачены.

В таком же порядке учитывают расходы на предъявленный НДС, если освобождены от уплаты НДС или применяются пониженные ставки по нему (подп. 3, 8 п. 2 ст. 170 НК, подп. 8, 23 п. 1 ст. 346.16 НК, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК).

Возврат товаров

При возврате покупателем товаров доходы уменьшают на сумму выручки от их реализации (без НДС) (п. 1 ст. 346.17 НК).

Уменьшить доходы следует в том отчетном (налоговом) периоде, когда был возврат.

Корректировка доходов при возврате такая же, как при объекте «доходы»

Налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах, могут применять АУСН. Маркетплейсы могут стать партнерами АвтоУСН и передавать сведения о проведенных расчетах налогоплательщика на площадке.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет