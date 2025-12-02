Особенности работы с маркетплейсами зависят от налогового режима и объекта по УСН

Налоговики напомнили правила налогового учета при торговле на маркетплейсах на разных спецрежимах.

Особенности работы с онлайн-платформами зависят от применяемого налогового режима, напомнил замначальника отдела камерального контроля спецрежимов УФНС по Белгородской области Сергей Ковалев.

ИП может работать с маркетплейсом как самозанятый, но продавать через площадку только товары собственного производства

Как при торговле через маркетплейсы вести учет – зависит от выбранного налогового режима.

Налогоплательщики-принципалы, в том числе торгующие на маркетплейсах, могут применять АУСН. Маркетплейсы могут стать партнерами АвтоУСН и передавать сведения о проведенных расчетах налогоплательщика на площадке.