Роспатент будет бороться с регистрацией товарных знаков без намерения их использовать

В заявлении на получение товарного знака появится декларация о намерении его использовать. Также Роспатент сможет составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с патентными и изобретательскими правами.

К сентябрю 2026 года власти подготовят ведомственный акт, по которому в бланк заявки на регистрацию товарного знака включат декларацию заявителя о намерении использовать товарный знак.

Такие изменения позволят создать механизм, препятствующий регистрации товарного знака без намерения его использовать. Об этом сказано в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая описана в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р.

Чтобы избежать массовой регистрации товарных знаков, размер госпошлины за проведение экспертизы заявки и продление срока действия исключительного права на бренд привяжут к количеству позиций в перечне товаров и услуг.

За незаконное использование географических указаний и наименования места происхождения товаров введут административную ответственность, детали предстоит определить ведомствам до июня 2026 года. Кроме того, Роспатент сможет составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, связанных с изобретательскими и патентными правами и незаконным использованием средств индивидуализации товаров, работ или услуг.

К марту 2026 года должен быть готов федеральный закон, который наделит Роспатент полномочиями вести обезличенную базу данных о размерах лицензионных платежей. Также создадут цифровой сервис расчета средней ставки лицензионных платежей за использование отдельных объектов интеллектуальной собственности для определения их рыночной цены.