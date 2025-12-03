Маркетплейсы подключат к информационным ресурсам Роспатента

В спорах с правообладателями маркетплейсы смогут подключиться к ресурсам Роспатента и проверить наличие и принадлежность интеллектуальных прав.

К апрелю 2026 года площадки маркетплейсов будут интегрировать с информационными ресурсами Роспатента. В этих базах есть информация об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

Об этом сказано в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая описана в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р.

Подобное подключение нужно, чтобы лучше защищать интеллектуальные права производителей и продавцов, а также предотвратить оборот контрафактной продукции.

Маркетплейсы получат доступ к информационные ресурсам Роспатента и смогут проверить наличие и принадлежность интеллектуальных прав. Это позволит быстрее решать споры с правообладателями и селлерами.

Ранее мы сообщали, что Роспатент будет бороться с регистрацией товарных знаков без намерения их использовать.