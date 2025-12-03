Маркетплейсы подключат к информационным ресурсам Роспатента
К апрелю 2026 года площадки маркетплейсов будут интегрировать с информационными ресурсами Роспатента. В этих базах есть информация об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.
Об этом сказано в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая описана в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р.
Подобное подключение нужно, чтобы лучше защищать интеллектуальные права производителей и продавцов, а также предотвратить оборот контрафактной продукции.
Маркетплейсы получат доступ к информационные ресурсам Роспатента и смогут проверить наличие и принадлежность интеллектуальных прав. Это позволит быстрее решать споры с правообладателями и селлерами.
Комментарии1
То есть на коммерческую структуру - маркетплейс, возлагают функцию государственного контроля и подключают к государственному ресурсу. Ничего не перепутали? Если это сделают, что это лишний раз доказывает бессилие власти за контролем, предупреждениями и пресечениями нарушений законодательства об интеллектуальной собственности, то есть прямой государственной, гарантированной конституцией обязанности , оплачиваемой нашими налогами. А маркетплейс не заставит себя долго ждать и будет зарабатывать на такой контрольной функции. Сначала очевидно, а потом в скрытый в своей комиссии. Кто то и номенклатуры лоббист этого, то видимо заинтересант и в связке с маркетплейсом