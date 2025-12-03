Некоторых иностранцев стало можно нанимать без разрешения на работу

Иностранцам, представляющим интерес для России, и членам их семей упростили трудоустройство.

Работодатели смогут нанимать представляющих интерес для России иностранцев и членов их семей без разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Соответствующий Указ от 02.12.2025 № 883 подписал президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года.

«Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан, признанных представляющими интерес для РФ, и членов их семей без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников», — говорится указе.

Такие иностранцы также смогут работать в России без необходимости получать разрешительные документы.

Если в момент получения ВНЖ или временное проживание иностранец устраивается на работу, в течение трех рабочих дней он должен уведомить об этом территориальный орган МВД, сказано в документе.

Представляющими интерес для России будут считать иностранцев:

у которых есть достижения в научной, производственной, спортивной, культурной сферах;

кто внес вклад в обеспечение обороноспособности России.

Условия признания есть в указе.

Документ вступил в силу со 2 декабря 2025 года.

Смотрите в нашем разборе образец трудового договора с иностранным гражданином для 2025 года.