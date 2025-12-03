Некоторых иностранцев стало можно нанимать без разрешения на работу
Работодатели смогут нанимать представляющих интерес для России иностранцев и членов их семей без разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
Соответствующий Указ от 02.12.2025 № 883 подписал президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года.
«Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан, признанных представляющими интерес для РФ, и членов их семей без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников», — говорится указе.
Такие иностранцы также смогут работать в России без необходимости получать разрешительные документы.
Если в момент получения ВНЖ или временное проживание иностранец устраивается на работу, в течение трех рабочих дней он должен уведомить об этом территориальный орган МВД, сказано в документе.
Представляющими интерес для России будут считать иностранцев:
у которых есть достижения в научной, производственной, спортивной, культурной сферах;
кто внес вклад в обеспечение обороноспособности России.
Условия признания есть в указе.
Документ вступил в силу со 2 декабря 2025 года.
Смотрите в нашем разборе образец трудового договора с иностранным гражданином для 2025 года.
Начать дискуссию