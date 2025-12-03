💣 ФНС подтвердила, что за гендира без зарплаты в 2026 году придется платить страховые взносы

Исключений для руководителя в отпуске за свой счет новый закон не предусматривает.

Руководитель находится в отпуске без сохранения зарплаты, компания ведет деятельность.

Нужно ли с 2026 года уплачивать за такого директора страховые взносы с суммы МРОТ, спросили в чате ФНС.

Положения Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (об изменения в НК в рамках налоговой реформы) не предусматривают исключений по уплате страховых взносов для физлица, являющегося единоличным исполнительным органом компании, ответили налоговики.

Исключений нет и для ситуаций, когда с руководителем нет трудового договора.