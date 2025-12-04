❓ Нужно ли платить страховые взносы, если с директором нет трудового договора: ответ ФНС

Исключений по уплате взносов за гендиректора в 2026 году не будет.

Нужно ли в 2026 году начислять взносы с МРОТ за директора, если он единственный учредитель и с ним нет трудового договора, спросили в чате ФНС. Руководитель получает только дивиденды.

Закон о налоговых изменениях от 28.11.2025 № 425-ФЗ не делает исключений по уплате страховых взносов для физлиц – единоличных исполнительных органов коммерческой организации, ответили налоговики.

То есть факт наличия или отсутствия трудового договора роли не играет, платить взносы придется.