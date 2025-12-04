❗ ФНС: за директора на СВО тоже надо платить взносы с МРОТ

Неважно, работает фирма иди бездействует, есть у директора трудовой договор или нет – взносы за него будут идти каждый месяц, даже если он по мобилизации или добровольцем служит на специальной военной операции.

В чате ФНС люди задают много вопросов про новую норму НК РФ с 2026 года про начисление взносов с МРОТ за директоров. Об этом мы рассказывали тут.

Один из вопросов звучит так: если директор в настоящее время находится на СВО, все равно нужно за него оплачивать страховые взносы с МРОТ?

Ответ ФНС такой: исключений нет ни для кого. За такого директора тоже надо платить взносы.

Таким образом, новая норма НК фактически вводит аналог фиксированных взносов для ЕИО коммерческих фирм.

Между тем для ИП есть периоды, когда они могут не платить взносы. Это, например, отпуск по уходу за ребенком, а также нахождение на СВО.

Но для директоров ООО таких исключений нет.

Как разъясняет ФНС, они должны платить взносы всегда. Взносы будут в таких случаях: