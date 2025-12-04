❗ ФНС: за директора на СВО тоже надо платить взносы с МРОТ
В чате ФНС люди задают много вопросов про новую норму НК РФ с 2026 года про начисление взносов с МРОТ за директоров. Об этом мы рассказывали тут.
Один из вопросов звучит так: если директор в настоящее время находится на СВО, все равно нужно за него оплачивать страховые взносы с МРОТ?
Ответ ФНС такой: исключений нет ни для кого. За такого директора тоже надо платить взносы.
Таким образом, новая норма НК фактически вводит аналог фиксированных взносов для ЕИО коммерческих фирм.
Между тем для ИП есть периоды, когда они могут не платить взносы. Это, например, отпуск по уходу за ребенком, а также нахождение на СВО.
Но для директоров ООО таких исключений нет.
Как разъясняет ФНС, они должны платить взносы всегда. Взносы будут в таких случаях:
компания не работает (нулевая фирма);
директор – единственный учредитель и с ним нет трудового договора;
директор оформил отпуск без сохранения зарплаты;
директор работает неполный день;
директор — совместитель;
директор находится на СВО;
директор тяжело болен и находится на больничном;
директор находится в отпуске по уходу за ребенком.
