Депутаты предлагают выпускать ЦФА под залог ипотеки
Группа депутатов и сенаторов 3 декабря 2025 года внесла в Госдуму законопроект, который регулирует порядок выпуска ЦФА с залоговым обеспечением в виде ипотеки.
Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.
Предложенные поправки устраняют существующие правовые пробелы и вводят механизм регистрации ипотеки в качестве залогового обеспечения для ЦФА.
«Оператор информационной системы, в которой происходит эмиссия таких ЦФА, будет присваивать каждому выпуску уникальный идентификационный номер. Банк России сможет устанавливать дополнительные требования к идентификатору и порядку его присвоения», — пояснил Аксаков.
При регистрации ипотеки в Росреестре будет указан номер выпуска, наименование оператора электронной площадки и запись о том, что залогодержатели – владельцы соответствующих ЦФА.
Приобретать ЦФА с ипотечным обеспечением до госрегистрации ипотеки будет запрещено.
По мнению авторов инициативы, такие поправки повысят защищенность прав инвесторов и доверие к ЦФА с ипотечным залогом.
ЦФА можно будет интегрировать с рынком жилья и другими активами, усиливая роль инвестиционную цифровых финансов как альтернативы банковскому кредитованию и традиционным облигациям, добавил депутат.
Если закон примут, он вступит в силу через месяц со дня официального опубликования.
Начать дискуссию