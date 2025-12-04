Депутаты предлагают выпускать ЦФА под залог ипотеки

Внесен законопроект-2025 о порядке выпуска цифровых финансовых активов с залогом в виде ипотеки.

Группа депутатов и сенаторов 3 декабря 2025 года внесла в Госдуму законопроект, который регулирует порядок выпуска ЦФА с залоговым обеспечением в виде ипотеки.

Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Предложенные поправки устраняют существующие правовые пробелы и вводят механизм регистрации ипотеки в качестве залогового обеспечения для ЦФА.

«Оператор информационной системы, в которой происходит эмиссия таких ЦФА, будет присваивать каждому выпуску уникальный идентификационный номер. Банк России сможет устанавливать дополнительные требования к идентификатору и порядку его присвоения», — пояснил Аксаков.

При регистрации ипотеки в Росреестре будет указан номер выпуска, наименование оператора электронной площадки и запись о том, что залогодержатели – владельцы соответствующих ЦФА.

Приобретать ЦФА с ипотечным обеспечением до госрегистрации ипотеки будет запрещено.

По мнению авторов инициативы, такие поправки повысят защищенность прав инвесторов и доверие к ЦФА с ипотечным залогом.

ЦФА можно будет интегрировать с рынком жилья и другими активами, усиливая роль инвестиционную цифровых финансов как альтернативы банковскому кредитованию и традиционным облигациям, добавил депутат.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц со дня официального опубликования.