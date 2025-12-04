Больше 50% компаний станут тратить меньше денег на маркетинг в 2026 году

На российском медиарынке инфляция уже превысила 20%. Рекламодателям приходится адаптироваться к этому или отказываться от продвижения.

В 2026 году больше 50% российских организаций планируют сократить расходы на маркетинг.

В первую очередь бизнес перестанет заказывать сувенирную продукцию, участвовать в выставках и конференциях, а также откажется от маркетинговых исследований. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя проектного офиса сейлз-хауса «Эверест» Юлию Рубцову.

Эксперт рассказала, что на конец 2025 года уровень медиаинфляции в России превысил 20%, а в 2026 году этот показатель может вырасти до 28%.

На интернет-продвижение в первой половине 2025 году бизнес потратил на 5% больше. Лидирует среди рекламодателей Сбер (9,5 млрд рублей), на втором месте — Ozon, который нарастил вложения на 58% — до 3,6 млрд рублей. Третье и четвертое место заняли Fonbet и X5 Group.