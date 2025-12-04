🙅 На АУСН освобождение от налога на имущество действует не для всех объектов

Объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, не освобождаются от уплаты налога на имущество на АвтоУСН.

У предпринимателя есть торговое здание, включенное в реестр, с налогом по ставке 2% от кадастровой стоимости.

Если с 2026 года перейти на АУСН, будет ли освобождение имущества от налога, спрашивает он.

«Нет, освобождение от уплаты налога на имущество в данном случае не будет», — ответили налоговики.

Применение АУСН предусматривает освобождение ИП от обязанности по уплате налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности. Но за исключением объектов обложения налогом на имущество физлиц, включенных в региональный перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК с учетом особенностей, предусмотренных ст. 378.2 НК.

Это предусмотрено в ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ об АУСН.

